Лукашенко призвал россиян и украинцев обзавестись землёй в белорусской глубинке

Россиянам и украинцам следует подумать над покупкой недорогой земли в "неперспективных" сёлах Белоруссии, считает президент республики Александр Лукашенко. Выступая на празднике "Купалье" в Могилёвской области, он отметил, что глубинка не должна погибнуть.

"Уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья с Украины и из России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки небольших участков в так называемых неперспективных сёлах. Вы знаете, что деревня у нас спасена... У нас остались средние и совсем маленькие деревушки... Прекрасные места, чудо-места. Они не должны погибнуть... А кто их восстановит, кто их сохранит? Мы с вами", — сказал глава государства.

По мнению Лукашенко, такое приобретение может стать дачей, причём немалой — на 40–50 соток. В то же время в городе за те же деньги предлагаются куда более скромные варианты, и решение стоит принимать уже сейчас, пока не поздно. Аргументируя свою позицию, президент заявил, что "дети должны ходить босиком по земле", а сама Белоруссия стала "спокойным уголком" для граждан РФ и Украины.