Лукашенко в День независимости Белоруссии рассказал об общих целях с Россией

Белоруссия 3 июля отмечает День независимости. На празднике выступил глава государства Александр Лукашенко. В этот важный для страны день президент не забыл высказаться о дружбе с Россией.

"Россия и мы — это единые ценности, это единые замыслы, это единые цели. Ни с каким другим государством мы не имеем подобные отношения. Всё-таки не зря были столько в одном государстве", — заявил президент в беседе с RT.

Лукашенко отметил, что без независимости сегодня не может быть государства, а если нет государства, "то и нет нас".