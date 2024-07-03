Лукашенко в День независимости Белоруссии рассказал об общих целях с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Life.ru
Белоруссия 3 июля отмечает День независимости. На празднике выступил глава государства Александр Лукашенко. В этот важный для страны день президент не забыл высказаться о дружбе с Россией.
"Россия и мы — это единые ценности, это единые замыслы, это единые цели. Ни с каким другим государством мы не имеем подобные отношения. Всё-таки не зря были столько в одном государстве", — заявил президент в беседе с RT.
Лукашенко отметил, что без независимости сегодня не может быть государства, а если нет государства, "то и нет нас".
С Днём независимости Александра Лукашенко уже также успел поздравить его давний друг и по совместительству президент России Владимир Путин. Глава государства назвал узы дружбы со страной надёжной основой для развития отношений. В честь праздника в центре Минска провели большой военный парад. Участниками мероприятия стали военнослужащие России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Там впервые показали российский оперативно-тактический комплекс "Искандер-М".