Российские военные подбили БМП Bradley и взяли с неё трофейный комплекс РЭБ

Солдаты 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе войсковой группировки "Юг", при помощи БПЛА смогли подбить американскую боевую машину пехоты Bradley с экипажем неподалёку от Часова Яра. После этого они забрали с неё трофейный РЭБ. Об этом рассказал командир штурмовой группы данной бригады с позывным Кучер.

"Не так давно при ведении активных наступательных действий наш расчёт (БПЛА. — Прим. Life.ru) подбил Bradley. Когда появилась возможность, мы осмотрели данный аппарат на наличие погибших, раненых противника и обнаружили, и "затрофеили" такой нужный и важный для нас РЭБ, мы сняли его прямо с башни и забрали себе", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".