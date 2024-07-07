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7 июля, 06:50

Российские военные подбили БМП Bradley и взяли с неё трофейный комплекс РЭБ

Бойцы ВС РФ с помощью дронов поразили БМП Bradley под Часовым Яром

Солдаты 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского округа, действующей в составе войсковой группировки "Юг", при помощи БПЛА смогли подбить американскую боевую машину пехоты Bradley с экипажем неподалёку от Часова Яра. После этого они забрали с неё трофейный РЭБ. Об этом рассказал командир штурмовой группы данной бригады с позывным Кучер.

"Не так давно при ведении активных наступательных действий наш расчёт (БПЛА. — Прим. Life.ru) подбил Bradley. Когда появилась возможность, мы осмотрели данный аппарат на наличие погибших, раненых противника и обнаружили, и "затрофеили" такой нужный и важный для нас РЭБ, мы сняли его прямо с башни и забрали себе", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Российские военные за сутки уничтожили две БМП Bradley в зоне СВО
Российские военные за сутки уничтожили две БМП Bradley в зоне СВО

Ранее Life.ru рассказывал, что российские миномётчики ликвидировали БМП Bradley на Авдеевском направлении. Бойцы навели орудие на цель и совершили череду выстрелов 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Николай Рюмин
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