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7 июля, 07:16

В Карачаево-Черкесии обрушилась часть жилого дома, пострадал маленький ребёнок

Прокуратура: В Карачаевске обрушилась часть жилого дома, пострадал ребёнок

В Карачаевске обрушилась часть многоквартирного дома по улице Чкалова. Пострадал ребёнок, Прокуратура Карачаево-Черкесии проводит проверку. Об этом сообщили на сайте надзорного органа.

"В ходе происшествия пострадал малолетний ребёнок, который доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Происшествие случилось в ночь на 6 июля. В доме было 17 квартир, а постоянно проживало только шесть человек. Обрушение случилось в одном из подъездов. Прокуратура оценит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, а также проконтролирует восстановление прав жильцов дома. Причина обрушения устанавливается.

"По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона", — отметили в прокуратуре.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Кемеровской области Дворец творчества обрушился с четвёртого по первый этажи. В здании в это время работал детский лагерь. К счастью, с детьми всё в порядке — они ушли примерно за 40 минут до обрушения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Николай Рюмин
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