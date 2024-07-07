В Карачаево-Черкесии обрушилась часть жилого дома, пострадал маленький ребёнок

В Карачаевске обрушилась часть многоквартирного дома по улице Чкалова. Пострадал ребёнок, Прокуратура Карачаево-Черкесии проводит проверку. Об этом сообщили на сайте надзорного органа.

"В ходе происшествия пострадал малолетний ребёнок, который доставлен в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Происшествие случилось в ночь на 6 июля. В доме было 17 квартир, а постоянно проживало только шесть человек. Обрушение случилось в одном из подъездов. Прокуратура оценит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, а также проконтролирует восстановление прав жильцов дома. Причина обрушения устанавливается.

"По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона", — отметили в прокуратуре.