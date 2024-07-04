Дворец творчества в Кемеровской области обрушился с четвёртого по первый этажи

В городе Белове в Кемеровской области с четвёртого по первый этажи обрушился Дворец творчества детей и молодёжи. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

"4 июля 2024 года около 16:30 (по местному времени) поступило сообщение об обрушении перекрытий и стены здания в Дворце творчества детей и молодёжи имени Добробабиной А.П. в городе Белово. <...> Обрушение перекрытий и стены произошло с первого по четвёртый этаж здания", — говорится в публикации ведомства.