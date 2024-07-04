Дворец творчества в Кемеровской области обрушился с четвёртого по первый этажи
Обрушившийся Дворец творчества детей и молодёжи в городе Белово Кемеровской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса
В городе Белове в Кемеровской области с четвёртого по первый этажи обрушился Дворец творчества детей и молодёжи. Об этом сообщили в региональном СУ СК.
"4 июля 2024 года около 16:30 (по местному времени) поступило сообщение об обрушении перекрытий и стены здания в Дворце творчества детей и молодёжи имени Добробабиной А.П. в городе Белово. <...> Обрушение перекрытий и стены произошло с первого по четвёртый этаж здания", — говорится в публикации ведомства.
Директор учреждения Наталья Данилкина в разговоре с ТАСС сообщила, что в здании работал детский лагерь. К счастью, с детьми всё в порядке — они ушли примерно за 40 минут до обрушения. На месте были сотрудники здания, но и они успели эвакуироваться, поэтому обошлось без пострадавших. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ и ч. 1 ст. 293 УК РФ.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как недобросовестное отношение к эксплуатации многоэтажной постройки привело к трагедии. 25 июня в бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине вспыхнул пожар. Множество работавших там людей не могли выбраться из-за заблокировавшего выход огня. СК РФ опубликовал информацию о шестерых жертвах пламени. После инцидента правоохранители задержали генерального директора компании "Исприн" Юрия Фомина, а также представителя собственника здания Антона Спешилова. Им предъявили обвинения в оказании услуг, не соответствовавшим требованиям безопасности. Фомина поместили под арест до 24 августа, он себя виновным не считает. Спешилова арестовали на тот же срок, он является представителем интересов собственницы здания Татьяны Белоусовой, по совместительству его бывшей жены, которую отстранили от управления собственностью по решению суда. Спустя четыре дня после случившегося она подписала явку с повинной и была отправлена под домашний арест на два месяца.