В Ленобласти загорелось производственное здание на площади 1,5 тысячи квадратов
В Гатчине тушат производственное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Обложка © Telegram / МЧС России
В городе Гатчине Ленинградской области произошло возгорание в производственном здании. Огнеборцы смогли локализовать пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, на месте работают 30 спасателей и восемь единиц техники, сообщает МЧС России в своём телеграм-канале.
Кадры с места тушения в Ленобласти. Видео © Telegram / МЧС России
"В Ленинградской области локализовали крупный пожар. В городе Гатчине возгорание произошло в трёхэтажном производственном здании на 1500 квадратных метрах", — говорится в сообщении.
Чуть позже в ведомстве уточнили, что открытое горение в производственном здании ликвидировано.
Ранее Life.ru рассказывал, что на севере Москвы загорелось неэксплуатируемое здание площадью 400 квадратных метров. Огонь бушевал так сильно, что обрушилась кровля. Чтобы ликвидировать пожар, привлекли 50 специалистов и 17 единиц техники.