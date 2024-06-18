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18 июня, 06:31

В Ленобласти загорелось производственное здание на площади 1,5 тысячи квадратов

В Гатчине тушат производственное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Обложка © Telegram / МЧС России

В Гатчине тушат производственное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Обложка © Telegram / МЧС России

В городе Гатчине Ленинградской области произошло возгорание в производственном здании. Огнеборцы смогли локализовать пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, на месте работают 30 спасателей и восемь единиц техники, сообщает МЧС России в своём телеграм-канале.

Кадры с места тушения в Ленобласти. Видео © Telegram / МЧС России

"В Ленинградской области локализовали крупный пожар. В городе Гатчине возгорание произошло в трёхэтажном производственном здании на 1500 квадратных метрах", говорится в сообщении.

Чуть позже в ведомстве уточнили, что открытое горение в производственном здании ликвидировано.

Ранее Life.ru рассказывал, что на севере Москвы загорелось неэксплуатируемое здание площадью 400 квадратных метров. Огонь бушевал так сильно, что обрушилась кровля. Чтобы ликвидировать пожар, привлекли 50 специалистов и 17 единиц техники.

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Николай Рюмин
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