В Ленобласти загорелось производственное здание на площади 1,5 тысячи квадратов

В городе Гатчине Ленинградской области произошло возгорание в производственном здании. Огнеборцы смогли локализовать пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, на месте работают 30 спасателей и восемь единиц техники, сообщает МЧС России в своём телеграм-канале.

Кадры с места тушения в Ленобласти. Видео © Telegram / МЧС России

"В Ленинградской области локализовали крупный пожар. В городе Гатчине возгорание произошло в трёхэтажном производственном здании на 1500 квадратных метрах", — говорится в сообщении.