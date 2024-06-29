Хозяйку горевшего здания во Фрязине отправили под домашний арест на 2 месяца
Суд отправил под домашний арест владелицу здания в подмосковном Фрязине, где произошёл пожар и погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.
Собственницу горевшего здания во Фрязине отправили под домашний арест. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
"Собственнице здания, в котором произошёл пожар и погибли люди во Фрязине, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24.08.2024 года", — указано в сообщении.
Следствие предъявило ей обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкших гибель шести человек.
Напомним, 24 июня в бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине случился пожар. Внутри оказались заблокированы работники. СК РФ сообщал о шести погибших. Задержаны заместитель гендиректора компании "Исприн" Юрий Фомин, а также представитель собственника здания Антон Спешилов. Их обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Фомин арестован до 24 августа. Свою вину он не признал. Спешилов тоже арестован до 24 августа, он представляет интересы владелицы здания Татьяны Белоусовой, которая является его бывшей супругой и по решению суда от управления имуществом была отстранена. Через четыре дня собственница здания написала явку с повинной.
Life.ru