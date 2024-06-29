Хозяйку горевшего здания во Фрязине отправили под домашний арест на 2 месяца

Суд отправил под домашний арест владелицу здания в подмосковном Фрязине, где произошёл пожар и погибли люди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

Собственницу горевшего здания во Фрязине отправили под домашний арест. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

"Собственнице здания, в котором произошёл пожар и погибли люди во Фрязине, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 24.08.2024 года", — указано в сообщении.