Жители Фрязина ищут кота, пропавшего после пожара, который унёс жизни 6 человек
Во Фрязине разыскивается кот, пропавший после пожара на Заводском проезде. Он был любимцем сотрудников организации, которые арендовали помещение на первом этаже здания. Как сообщает интернет-издание Regions, пушистик по кличке Адольф сбежал после происшествия.
Жители Фрязина ищут кота, пропавшего после пожара. Видео © Telegram / Животные во Фрязино
"В "книжке", где произошёл пожар, на первом этаже жил кот, если он вам повстречается (или вы располагаете какой-либо информацией), сообщите, пожалуйста", — пишет житель Фрязина в местном телеграм-канале.
Тут же горожане откликнулись на просьбу мужчины. Кто-то видел кота в районе Барских, кто-то написал, что котик гулял по проспекту Мира. Комментарии людей подтверждают, что кот Адольф жив.
Напомним, пожар во Фрязине произошёл 24 июня. Загорелось здании НИИ. Бушующее пламя охватило почти всё здание. Следователи рассматривают несколько версий пожара, в том числе неисправность электропроводки. В результате крупного возгорания погибло шесть человек. Жители города организовали стихийный мемориал на месте трагедии. Позже было возбуждено уголовное дело по данному факту. Были задержаны заместитель гендиректора управляющей компании "Исприн", которая обслуживала здание, а также представитель собственника здания. Сегодня суд арестовал фигуранта по делу о гибели шести человек, а также представителя собственника здания.
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Telegram / Животные во Фрязино