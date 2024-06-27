Жители Фрязина ищут кота, пропавшего после пожара, который унёс жизни 6 человек

Во Фрязине разыскивается кот, пропавший после пожара на Заводском проезде. Он был любимцем сотрудников организации, которые арендовали помещение на первом этаже здания. Как сообщает интернет-издание Regions, пушистик по кличке Адольф сбежал после происшествия.