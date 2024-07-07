Более половины американских компаний продолжают работать в РФ после 2022 года

Более половины компаний из США, которые вели бизнес с РФ, продолжают работать в стране или с российскими организациями после февраля 2022 года. Об этом рассказывает РИА "Новости", ссылаясь на открытые источники.

До февраля 2022-го на российском рынке было представлено около 659 американских компаний. Среди них в сфере IT и телекоммуникаций — 143 организации, ещё 129 промышленных предприятий, в сфере еды и потребления — 104 компании, также 68 в области спорта и туризма, в сфере "поддерживающих" услуг ещё 51 фирма.

На данный момент на территории РФ продолжают работать 159 компаний, также 178 ведут дела, но с некоторыми поправками. Некоторые из них приостановили инвестиции, ограничили сферу маркетинга или изменили имя и брендинг. Полностью ушли с российского рынка 322 компании, что составляет 49% от общего числа.

На территории России активную работу продолжает Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Johnson&Johnson, PepsiCo, Mars и Coca-Cola. Помимо того, работают рестораны Burger King, TGI Fridays, Papa John's. В сфере одежды остался Guess, Crocs и Vans, который перешёл на оптовые поставки.

Полностью покинули российский рынок IT-компании Oracle, Nvidia и Autodesk, консалтинговые McKinsey&Company и Kelly, а также рестораны быстрого питания Макдоналдс, KFC и кофейни "Старбакс".