Россияне массово скупают каркасные домики вместо квартир в своих городах
Россияне массово ринулись покупать модные каркасные дома, особенно они полюбились москвичам, ахающим от высоких цен на недвижимость в столице. SHOT опросил экспертов и выяснил, что если раньше такое "гнёздышко" площадью сто квадратных метров можно было возвести всего за месяц и полтора-два миллиона рублей, то теперь ждать приходится в три раза дольше, а платить — в два.
Всему виной очереди на услуги мастеров и долгий процесс согласования из-за небывалого спроса. Аналитики указывают, что жители той же Москвы готовы обитать в 30–50 километрах от МКАД, лишь бы не покупать однушку за 10–15 миллионов рублей.
Ранее Life.ru писал о подорожании студий в новостройках Москвы. На фоне возможного запрета на продажу жилья площадью меньше 28 квадратов цена на такую недвижимость выросла почти на миллион рублей. На данный момент самые недорогие предложения находятся в Зеленограде, где за 20 квадратных метров придётся отдать почти 4,5 миллиона рублей.
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