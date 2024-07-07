Родителям рассказали, как сделать из ребёнка бизнес-гения
Эксперт Попов: Важно как можно раньше объяснить ребёнку ценность денег
Бывает, что уже в раннем возрасте ребёнок демонстрирует взрослые интересы и качества, в том числе серьёзность, прагматичность, стремление зарабатывать самостоятельно. Вполне вероятно, что в семье подрастает будущий предприниматель. Главная задача родителей в этом случае — помочь малышу развить заложенные навыки. О том, как сделать данный процесс мягким и ненавязчивым, в беседе с "Газетой.ru" рассказал основатель бизнес-навигатора на основе ИИ Кирилл Попов.
По словам эксперта, нельзя отправлять ребёнка на всевозможные кружки и занятия, не обговорив прежде с ним данное решение. Важно, чтобы мотивация заниматься исходила именно от него. Тогда увлечение точно понравится и будет приносить исключительно удовольствие.
"Как развиваются мягкие навыки у детей? Кто-то ведёт ребёнка в секцию по плаванию и гимнастике, кто-то — на занятия по робототехнике. Чтобы обнаружить задатки в какой-то сфере, нужно интегрировать её в жизнь ребёнка. Так и с навыками предпринимательства: их развитие — такой же процесс, как и получение других soft skills", — отметил Попов.
Чтобы пробудить в ребёнке желание изучать предпринимательство, важно аккуратно и грамотно интегрировать его в соответствующую среду. Тогда он начнёт проявлять инициативу и делать первые шаги в интересующем направлении. Со слов специалиста, именно практика помогает быстро и эффективно развивать требующиеся навыки. Поэтому в США, например, дети зачастую занимаются продажей лимонада во время летних каникул, а также проводят время в специализированных бизнес-лагерях.
Кроме того, эксперт советует включать элементы обучения в быт: различные приложения, обучающие ролики и книги об известных бизнесменах. Если же времени заниматься с чадом дома не хватает, можно ограничиться кружками, где ребята изучают предпринимательскую сферу. И всё же по возможности стоит общаться с ребёнком о его увлечении.
В заключение Попов отметил, что родители зачастую считают детей слишком наивными и маленькими, потому даже не пытаются объяснить, как работают финансы. Как следствие, "юный предприниматель" не осознаёт ценность денег и вскоре утрачивает интерес к данной сфере. Лучше хотя бы примитивно, но объяснить, как строится, например, семейный бюджет, зачем родители ходят на работу и чем занимаются.
Ранее Life.ru рассказывал, как чтение сказок на ночь влияет на процесс развития ребёнка. Со слов эксперта, сюжеты из детских книг помогают детям намного быстрее осознать, что значит семья, дружба и ответственность.