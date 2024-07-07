Родителям рассказали, как сделать из ребёнка бизнес-гения

Бывает, что уже в раннем возрасте ребёнок демонстрирует взрослые интересы и качества, в том числе серьёзность, прагматичность, стремление зарабатывать самостоятельно. Вполне вероятно, что в семье подрастает будущий предприниматель. Главная задача родителей в этом случае — помочь малышу развить заложенные навыки. О том, как сделать данный процесс мягким и ненавязчивым, в беседе с "Газетой.ru" рассказал основатель бизнес-навигатора на основе ИИ Кирилл Попов.

По словам эксперта, нельзя отправлять ребёнка на всевозможные кружки и занятия, не обговорив прежде с ним данное решение. Важно, чтобы мотивация заниматься исходила именно от него. Тогда увлечение точно понравится и будет приносить исключительно удовольствие.

"Как развиваются мягкие навыки у детей? Кто-то ведёт ребёнка в секцию по плаванию и гимнастике, кто-то — на занятия по робототехнике. Чтобы обнаружить задатки в какой-то сфере, нужно интегрировать её в жизнь ребёнка. Так и с навыками предпринимательства: их развитие — такой же процесс, как и получение других soft skills", — отметил Попов.

Чтобы пробудить в ребёнке желание изучать предпринимательство, важно аккуратно и грамотно интегрировать его в соответствующую среду. Тогда он начнёт проявлять инициативу и делать первые шаги в интересующем направлении. Со слов специалиста, именно практика помогает быстро и эффективно развивать требующиеся навыки. Поэтому в США, например, дети зачастую занимаются продажей лимонада во время летних каникул, а также проводят время в специализированных бизнес-лагерях.

Кроме того, эксперт советует включать элементы обучения в быт: различные приложения, обучающие ролики и книги об известных бизнесменах. Если же времени заниматься с чадом дома не хватает, можно ограничиться кружками, где ребята изучают предпринимательскую сферу. И всё же по возможности стоит общаться с ребёнком о его увлечении.

В заключение Попов отметил, что родители зачастую считают детей слишком наивными и маленькими, потому даже не пытаются объяснить, как работают финансы. Как следствие, "юный предприниматель" не осознаёт ценность денег и вскоре утрачивает интерес к данной сфере. Лучше хотя бы примитивно, но объяснить, как строится, например, семейный бюджет, зачем родители ходят на работу и чем занимаются.