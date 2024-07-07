Постпред Крыма обвинил НАТО в захвате исторических территорий РФ
Мурадов назвал политику НАТО по Украине захватом исторических территорий России
Политика НАТО в отношении Украины является захватом исторических территорий России. С таким заявлением выступил постоянный представитель Крыма при президенте РФ — вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.
"НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток. Их политика в отношении Украины – это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР", — сказал Мурадов в беседе с РИА "Новости".
Завершение украинского конфликта не выгодно коллективному Западу, так как там они могут осваивать свои геополитические и военные амбиции, которые нацелены на стратегическое поражение России, считает постпред. Только исключительное достижение всех целей СВО и разгром киевского режима сможет привести к переговорам между РФ и США на тему безопасности и стабильности.
На недавнем саммите ШОС президент Владимир Путин заявил, что причина конфликта на Украине — бесцеремонная политика США и их сателлитов. При этом Российская Федерация всегда стремилась к мирному разрешению украинского конфликта.
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