Политика НАТО в отношении Украины является захватом исторических территорий России. С таким заявлением выступил постоянный представитель Крыма при президенте РФ — вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.

"НАТО демонтировали в одностороннем порядке систему безопасности, существовавшую с Россией до 1997 года, и осуществили вероломную экспансию на восток. Их политика в отношении Украины – это захват территорий, входивших ранее в историческую Россию и СССР", — сказал Мурадов в беседе с РИА "Новости".

Завершение украинского конфликта не выгодно коллективному Западу, так как там они могут осваивать свои геополитические и военные амбиции, которые нацелены на стратегическое поражение России, считает постпред. Только исключительное достижение всех целей СВО и разгром киевского режима сможет привести к переговорам между РФ и США на тему безопасности и стабильности.