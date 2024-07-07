Сборная Бразилии вылетела из Кубка Америки, проиграв по пенальти Уругваю

Сборная Бразилии проиграла Уругваю в четвертьфинальном матче Кубка Америки по футболу, который проходит в США. В основное время команды не сумели поразить ворота друг друга. Серия пенальти завершилась со счётом 4:2 в пользу уругвайцев.

Свои попытки у Уругвая реализовали Федерико Вальверде, Родриго Бентанкур, Джорджиан де Арраскаэта и Мануэль Угарте. Не забил Хосе Мария Хименес. А у Бразилии не забили Эдер Милитао и Дуглас Луис, а пенальти Андреаса Перейры и Габриэля Мартинелли никак не могли уже спасти положение сборной.

В полуфинале Уругвай 11 июля сыграет с Колумбией, которая разгромила Панаму (5:0). В другом матче за выход в финал 10 июля встретятся сборные Аргентины и Канады. Кстати, в полуфинале сыграют пять игроков, выступающих за российские клубы: уругвайцы Лукас Оласа (ФК "Краснодар") и Николас Маричаль (ФК "Динамо"), а также колумбийцы Джон Кордоба, Кевин Кастаньо (оба из ФК "Краснодар") и Хорхе Карраскаль ("Динамо"). Кубок Америки завершится 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.