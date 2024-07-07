"Взбивает" внутренности жертв: Необычный сверхпаразит шокировал российских учёных

Во время одного из исследований внимание учёных из Саратовского университета имени Чернышевского (СГУ) неожиданно привлекла микроскопическая оса. Выяснилось, что свойства удивительного сверхпаразита могут оказаться полезными для науки. Результаты исследования опубликованы в журнале The European Physical Journal Special Topics.

Как пишет РИА "Новости", открытие исследовательская группа из СГУ сделала совершенно случайно. Изначально учёные проводили наблюдение за группой паразитов, образующих галлы — вредные наросты на листьях и других частях растений. Во время изучения жизненного цикла мухи-орехотворки (aulacidea hieracii) в период спячки им удалось выяснить, что далеко не всем особям данного вида суждено проснуться.

Слева: паразитоид вставляет яйцеклад внутрь личинки во время атаки. Справа: яйцо снаружи личинки хозяина. Фото © СГУ

Как оказалось, в процессе гибернации паразиты становятся крайне уязвимыми. Именно тогда на них нападают микроскопические осы (еupelmus messene). Сверхпаразит, к удивлению исследователей, обладает набором полезных свойств. Так, например, у данных микроорганизмов есть яйцеклад. По форме он напоминает трубку, которой они протыкают поверхности, чтобы отложить личинки. Для создания достаточного пространства осы способны буквально просверлить стенку полистироловой чашки Петри.

Однако в природе сверхпаразит предпочитает более мягкие и питательные места для кладки. Именно тело спящей мухи-орехотворки зачастую становится “колыбелью” для личинок микроскопической осы. Жало насекомого взбивает внутренности жертвы в течение 6–10 минут, образуя благоприятную среду для развития потомства. Кроме того, сверхпаразит вводит в тело убитой орехотворки неустановленное вещество, которое, вероятно, применяет в качестве консерванта.

"Что это за вещество, какие у него свойства и состав, ядовито ли оно для человека, нам только предстоит выяснить", — прокомментировал член исследовательской группы.

Наблюдение за сверхпаразитом продолжится. Вполне возможно, что удивительные свойства его организма окажутся полезными для науки в будущем.