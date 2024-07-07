Лавров: Россия будет оценивать только конкретные действия руководства Украины

Москва будет оценивать только конкретные дела киевского режима, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так дипломат ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о его отношении к "явному изменению риторики" украинского руководства относительно переговоров по урегулированию конфликта.

Лавров об изменении риторики киевского режима по переговорам. Видео © Telegram / МИД России

"[Киевский режим] может с таким же успехом завтра сказать что-нибудь прямо противоположное. Мы будем рассчитывать на конкретные дела и ценить будем только конкретные дела и оценивать. То, что они ежедневно говорят... Есть такая пословица про Емелю, вот поэтому лучше на этом не строить свою политику", — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Именно поэтому, отметил Лавров, Москва будет определять свои действия, руководствуясь задачами спецоперации на Украине.