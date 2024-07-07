Лавров заявил, что без участия США ракеты ВСУ не долетели бы до регионов России

Без прямого участия США ракеты ВСУ не долетели бы до российских регионов. Москва будет реагировать на удары Киева западным оружием. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, общаясь с журналистом Павлом Зарубиным.

Лавров об ударах западным оружием по территории России. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Об этом подробнейшим образом говорил президент [Владимир Путин], когда он объяснил, как действуют ATACMS и прочие дальнобойные вооружения, которые США поставляют Украине. Для любого технически грамотного человека, который разбирается в военных делах, ясно, что без прямого участия Соединённых Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников эти ракеты никуда бы не полетели", — сказал дипломат.

Говоря о реакции Москвы на использование западного оружия для ударов по территории РФ, Лавров выразил уверенность, что её стоит ждать "в обозримом будущем". По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, американцы и "натовцы" продолжают говорить, что не воюют с РФ, однако это лишь "плохая мина при плохой игре", и они это понимают.