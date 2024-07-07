Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 13:08

В Москве водитель легковушки погиб после столкновения со столбом

На севере Москвы водитель легкового автомобиля погиб после столкновения со столбом. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции (ГАИ).

Трагедия произошла днём в воскресенье, 7 июля, в районе дома 96/1 по Ленинградскому шоссе. Что предшествовало ДТП, пока остаётся загадкой, но в итоге владелец "хёндай" на скорости вылетел с проезжей части и врезался в столб. К моменту прибытия медиков мужчина был жив, однако спасти его не удалось — он умер в карете скорой помощи.

"Сотрудники ГАИ проводят проверку всех обстоятельств ДТП", — говорится в сообщении ведомства.

Кадр с места ДТП на севере Москвы, где водитель врезался в столб. Обложка © 360.ru

Кадр с места ДТП на севере Москвы, где водитель врезался в столб. Обложка © 360.ru

На опубликованных 360.ru фото видно, что искорёженный капот иномарки оказался зажат между фонарным столбом и опорой рекламного щита, расположенных на тротуаре.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе ребёнок, погибли в ДТП под Рязанью. Авария произошла накануне вечером на автодороге "Каспий". Там столкнулись два автомобиля.

Россиянка попала в страшное ДТП в Таиланде, с неё требуют 4 миллиона за операцию
Россиянка попала в страшное ДТП в Таиланде, с неё требуют 4 миллиона за операцию
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

Наталья Исакова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров