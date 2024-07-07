В Москве водитель легковушки погиб после столкновения со столбом

На севере Москвы водитель легкового автомобиля погиб после столкновения со столбом. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции (ГАИ).

Трагедия произошла днём в воскресенье, 7 июля, в районе дома 96/1 по Ленинградскому шоссе. Что предшествовало ДТП, пока остаётся загадкой, но в итоге владелец "хёндай" на скорости вылетел с проезжей части и врезался в столб. К моменту прибытия медиков мужчина был жив, однако спасти его не удалось — он умер в карете скорой помощи.

"Сотрудники ГАИ проводят проверку всех обстоятельств ДТП", — говорится в сообщении ведомства.

Кадр с места ДТП на севере Москвы, где водитель врезался в столб. Обложка © 360.ru

На опубликованных 360.ru фото видно, что искорёженный капот иномарки оказался зажат между фонарным столбом и опорой рекламного щита, расположенных на тротуаре.