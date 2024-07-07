При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли двое взрослых и подросток

На территории анапского села Сукко случилось возгорание в жилом вагончике, в результате которого погибли двое взрослых и один подросток. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю в своём телеграм-канале.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели в результате пожара троих местных жителей, один из которых несовершеннолетний (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Следствие считает, что причиной пожара стало короткое замыкание неисправной проводки. Когда огонь смогли потушить, внутри обнаружили тела 15-летнего и двух взрослых местных жителей. В местном телеграм-канале ПВА со ссылкой на подписчиков сообщили, что пожар произошёл в конюшне.