Иранский эсминец завалился на бок в Персидском заливе, пострадало несколько человек
Fars: При ЧП на эсминце Ирана в Персидском заливе пострадало несколько человек
Иранский эсминец Sahand. Обложка © X / TheMossadIL
На эсминце Sahand ВМС армии Ирана в районе города Бендер-Аббас на берегу Персидского залива произошла авария. Агентство Fars сообщает о нескольких пострадавших, которых доставили в больницы, однако их точное число пока не известно.
Иранский эсминец Sahand завалился на бок в Персидском заливе. Фото © X / TheMossadIL
"Произошла авария у ремонтного комплекса вблизи Бендер-Аббаса. Причиной аварии, вероятно, стала неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновение воды после ремонта вала фрегата", — говорится в публикации Fars.
По данным YJC, ремонтируемый у причала эскадренный миноносец завалился на бок из-за попадания воды в резервуары. Так как глубина у берега была небольшой, то кораблю оперативно вернули равновесие. Агентство уточнило, что пострадавшие получили поверхностные травмы.
Ранее Life.ru писал, что в Демократической Республике Конго под воду ушло судно с 271 пассажиром. Происшествие случилось на реке Ква, притоке Конго.