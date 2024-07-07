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7 июля, 14:10

Иранский эсминец завалился на бок в Персидском заливе, пострадало несколько человек

Fars: При ЧП на эсминце Ирана в Персидском заливе пострадало несколько человек

Иранский эсминец Sahand. Обложка © X / TheMossadIL

Иранский эсминец Sahand. Обложка © X / TheMossadIL

На эсминце Sahand ВМС армии Ирана в районе города Бендер-Аббас на берегу Персидского залива произошла авария. Агентство Fars сообщает о нескольких пострадавших, которых доставили в больницы, однако их точное число пока не известно.

Иранский эсминец Sahand завалился на бок в Персидском заливе. Фото © X / TheMossadIL

Иранский эсминец Sahand завалился на бок в Персидском заливе. Фото © X / TheMossadIL

"Произошла авария у ремонтного комплекса вблизи Бендер-Аббаса. Причиной аварии, вероятно, стала неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновение воды после ремонта вала фрегата", — говорится в публикации Fars.

По данным YJC, ремонтируемый у причала эскадренный миноносец завалился на бок из-за попадания воды в резервуары. Так как глубина у берега была небольшой, то кораблю оперативно вернули равновесие. Агентство уточнило, что пострадавшие получили поверхностные травмы.

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Ранее Life.ru писал, что в Демократической Республике Конго под воду ушло судно с 271 пассажиром. Происшествие случилось на реке Ква, притоке Конго.

Никита Осипов
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