Иранский эсминец завалился на бок в Персидском заливе, пострадало несколько человек

На эсминце Sahand ВМС армии Ирана в районе города Бендер-Аббас на берегу Персидского залива произошла авария. Агентство Fars сообщает о нескольких пострадавших, которых доставили в больницы, однако их точное число пока не известно.

Иранский эсминец Sahand завалился на бок в Персидском заливе. Фото © X / TheMossadIL

"Произошла авария у ремонтного комплекса вблизи Бендер-Аббаса. Причиной аварии, вероятно, стала неисправность балансировочной цистерны корабля или проникновение воды после ремонта вала фрегата", — говорится в публикации Fars.

По данным YJC, ремонтируемый у причала эскадренный миноносец завалился на бок из-за попадания воды в резервуары. Так как глубина у берега была небольшой, то кораблю оперативно вернули равновесие. Агентство уточнило, что пострадавшие получили поверхностные травмы.