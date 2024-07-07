Маск раскрыл причину упадка Запада
Илон Маск: Упадок Запада связан с недостаточным знанием истории
Илон Маск. Обложка © ТАСС / ЕРА / MADE NAGI
Современный упадок стран Запада связан с недостаточным количеством знаний по истории. Под таким утверждением подписался американский предприниматель Илон Маск.
"Правда", — написал Маск в социальной сети X (Twitter) под публикацией "упадок Запада — это следствие недостаточного знания истории".
Ранее Маск заявил, что провал президента США Джо Байдена на дебатах сплотил американцев. Один из пользователей X выразил мнение, что наблюдение за когнитивной деградацией главы Белого дома во время дебатов с экс-лидером Соединённых Штатом Дональдом Трампом ощущалось как одна из самых объединяющих вещей, которые страна переживала за долгое время. Маск согласился с этим.