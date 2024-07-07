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7 июля, 14:24

Маск раскрыл причину упадка Запада

Илон Маск: Упадок Запада связан с недостаточным знанием истории

Илон Маск. Обложка © ТАСС / ЕРА / MADE NAGI

Илон Маск. Обложка © ТАСС / ЕРА / MADE NAGI

Современный упадок стран Запада связан с недостаточным количеством знаний по истории. Под таким утверждением подписался американский предприниматель Илон Маск.

"Правда", — написал Маск в социальной сети X (Twitter) под публикацией "упадок Запада — это следствие недостаточного знания истории".

"Такое недопустимо": Маск взбесился из-за попытки вице-президента США Харрис очернить Трампа в соцсети X
"Такое недопустимо": Маск взбесился из-за попытки вице-президента США Харрис очернить Трампа в соцсети X

Ранее Маск заявил, что провал президента США Джо Байдена на дебатах сплотил американцев. Один из пользователей X выразил мнение, что наблюдение за когнитивной деградацией главы Белого дома во время дебатов с экс-лидером Соединённых Штатом Дональдом Трампом ощущалось как одна из самых объединяющих вещей, которые страна переживала за долгое время. Маск согласился с этим.

Николай Рюмин
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