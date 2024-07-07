Маск раскрыл причину упадка Запада

Ранее Маск заявил, что провал президента США Джо Байдена на дебатах сплотил американцев. Один из пользователей X выразил мнение, что наблюдение за когнитивной деградацией главы Белого дома во время дебатов с экс-лидером Соединённых Штатом Дональдом Трампом ощущалось как одна из самых объединяющих вещей, которые страна переживала за долгое время. Маск согласился с этим.