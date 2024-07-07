"Непристойно": На "Тур де Франс" велогонщику влепили штраф за поцелуй со своей женой

Французский велогонщик Жульен Бернар, представляющий американскую команду Lidl-Trek, поцеловал собственную жену в ходе седьмого этапа велогонки "Тур де Франс". За это его оштрафовали на 200 швейцарских франков (около 20 тысяч рублей). Об этом сообщает Би-би-си.

Французский велогонщик Бернар поцеловал жену на "Тур де Франс", за что его позже оштрафуют. Видео © X / Wayne Girard

Международный союз велосипедистов (UCI) расценил его действие как "непристойное или неподобающее поведение и нанесение ущерба имиджу велоспорта". В результате было решено наказать гонщика штрафом. Однако пользователи Сети в основном положительно отнеслись к поступку Бернара. По словам самого француза, ему было известно, что семья будет ждать его на данном участке трассы.

"Извините, UCI Cycling, за то, что мы нанесли ущерб имиджу спорта. Но я готов платить 200 швейцарских франков каждый день и переживать этот момент заново", — отреагировал Бернар в соцсетях на штраф.

Многодневная велогонка "Тур де Франс" в этом году проходит с 29 июня по 21 июля. Бернар идёт на 38-м месте в общем зачёте, а седьмой этап он закончил 61-м.