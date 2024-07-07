Перед матчем легенд сборных РФ и Белоруссии исполнили песню на стихи Захаровой
Певица Елена Север исполнила песню "Верните память" перед началом футбольного матча легенд сборных России и Белоруссии в Минске. Стихи к композиции написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Перед матчем легенд сборных РФ и Белоруссии исполнили песню на стихи Захаровой. Видео © Telegram / "РФС | Российский футбольный союз"
При этом сама Захарова присутствует на трибунах стадиона. Встреча команд приурочена к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
Ранее сборная Бразилии вылетела из Кубка Америки по футболу. В четвертьфинале она проиграла команде из Уругвая. Основное время закончилось со счётом 0:0, а серия пенальти — 4:2.
Telegram / "РФС | Российский футбольный союз" / МИД России