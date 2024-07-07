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7 июля, 15:03

Перед матчем легенд сборных РФ и Белоруссии исполнили песню на стихи Захаровой

Певица Елена Север исполнила песню "Верните память" перед началом футбольного матча легенд сборных России и Белоруссии в Минске. Стихи к композиции написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Перед матчем легенд сборных РФ и Белоруссии исполнили песню на стихи Захаровой. Видео © Telegram / "РФС | Российский футбольный союз"

При этом сама Захарова присутствует на трибунах стадиона. Встреча команд приурочена к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

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Ранее сборная Бразилии вылетела из Кубка Америки по футболу. В четвертьфинале она проиграла команде из Уругвая. Основное время закончилось со счётом 0:0, а серия пенальти — 4:2.

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Telegram / "РФС | Российский футбольный союз" / МИД России

Матвей Константинов
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