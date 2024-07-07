Певица Елена Север исполнила песню "Верните память" перед началом футбольного матча легенд сборных России и Белоруссии в Минске. Стихи к композиции написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Перед матчем легенд сборных РФ и Белоруссии исполнили песню на стихи Захаровой. Видео © Telegram / "РФС | Российский футбольный союз"

При этом сама Захарова присутствует на трибунах стадиона. Встреча команд приурочена к 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.