Почему в Нижнем Тагиле не хотят наказывать мигрантов, жестоко избивших сироту Лишь после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина будет повторно возбуждено уголовное дело о жестоком избиении малолетними мигрантами девочки в Нижнем Тагиле. В конце прошлого года эта история прогремела на всю страну. Особенно отличились полицейские. 7 июля, 18:07 После вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина будет повторно возбуждено уголовное дело о жестоком избиении малолетними мигрантами девочки в Нижнем Тагиле. Коллаж © Life. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suetov Igor, Kekyalyaynen

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям свердловского управления "повторно по прежней квалификации возбудить уголовное дело" об избиении девочки подростками из семьи мигрантов в Нижнем Тагиле. Также глава СКР ждёт исчерпывающего доклада о проведённом расследовании, включая все судебно-медицинские экспертизы по потерпевшей и отчёты о принятых воспитательных мерах к подросткам, напавшим на неё.

Возможно, будут оценены и действия полиции.

Что произошло в Нижнем Тагиле

Накануне прошлого Нового года в Нижнем Тагиле дети мигрантов, братья 12-летний Р. и 13-летний К., на глазах у своей матери жестоко избили 11-летнюю сироту С. Это произошло возле школы № 56, где все трое учились. У инцидента множество очевидцев. Девочку спас оказавшийся рядом учитель физкультуры, принимавший участие в СВО. Вот его показания.

— С. лежала на снегу, двое братьев сидели на ней сверху и забивали её кулаками по голове. При этом она сама их сильно ниже и меньше весит. Мать стояла и смотрела, как её сыновья бьют девочку, и не давала вмешиваться другим детям. Ограждала их. Меня это удивило, но я сосредоточился на девочке. Я подбежал и скинул их с неё. Мать забрала детей и молча ушла с ними. Ей было без разницы, что с С., — свидетельствовал педагог.

По данным члена СПЧ Марины Ахмедовой, началось всё с того, что мать братьев 38-летняя Фергана Аббасова якобы дала пощёчину девочке и уже потом подключились её чада.

В итоге сироту госпитализировали с сотрясением мозга и травмами живота. Новогодние праздники она провела в больнице.

Коллаж. Братья Р. и К. Потерпевшую госпитализировали с сотрясением мозга и травмами живота. Новогодние праздники она провела в больнице. Фото © Telegram / SHOT, © VK / Инцидент Нижний Тагил • Новости

Что известно про семью мигрантов

Местная пресса расспросила родителей других учеников. Про сироту все говорят, неконфликтная, учится на отлично, состоит в патриотическом клубе, с обострённым чувством справедливости. Её обидчики якобы докучали всем одноклассникам, а она одна из немногих, кто дал отпор.

— У нас был дружный класс, пока к нам в школу не пришли два брата. Парни постоянно задираются, забивают стрелки!

Школа № 56 в Нижнем Тагиле, где учатся избитая девочка и её обидчики. Фото © yandex

— От этих братьев вся школа стреляется. Всегда нападают вдвоём на тех, кто слабее их. Учителя всё замалчивают. Их мать никого не желает слышать. Очень конфликтная женщина, на всех наезжает, — рассказывали журналистам родители.

Как на инцидент реагировала полиция

Даже больше самого инцидента общественность возмутила реакция местных полицейских. Сначала отличился полковник Тарас Булгаков — замначальника отдела городской полиции. Именно на его территории было совершено преступление.

Полковник Тарас Булгаков. Фото © Telegram

— Раздули из ничего! Фейспалм!— так он прокомментировал новость об избиении девочки. Когда в ответ полетели гневные сообщения от других пользователей, Булгаков стёр комментарий, а потом и вовсе самоудалился из соцсетей.

Тараса Булгакова уже наказали. Он получил строгий выговор — об этом сообщила пресс-служба.

Комментарий Тараса Булгакова и реакция остальных пользователей соцсети. Фото © VK / Инцидент Нижний Тагил • Новости

Первый официальный комментарий от полицейских поступил 5 января (спустя неделю после инцидента).

— Пострадавшая воспитывается в неполной семье, опекун — бабушка. Её отец судим дважды за кражи и за причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Мать потерпевшей лишена родительских прав и отбывает наказание в виде 11 лет лишения свободы в женской колонии, — заявил начальник пресс-службы свердловского областного МВД полковник Валерий Горелых, зачем-то озвучив ненужные подробности о семье и подвергнув девочку риску травли.

Конфликт, по словам Горелых, начался с того, что один из братьев случайно облил сироту, а та ответила оскорблениями. Больше про её обидчиков полковник не сказал ничего.

Комментарий главы пресс-службы областного МВД. Фото © Telegram / gumvdso

Почему закрыли первое дело

Родители братьев (судя по базам, К. и Р. воспитываются матерью с дядей) отделались административным штрафом за ненадлежащее воспитание детей. Против матери возбудили дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Братьев К. и Р. просто поставили на учёт в отдел по делам несовершеннолетних. Уголовное дело по "нанесению тяжких телесных" против них закрыли ввиду недостижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности.

По информации вице-спикера Мосгордумы и журналиста Андрея Матвеева, после случившегося оба малолетних хулигана продолжили как ни в чём ни бывало ходить в ту же школу и обижать других учеников.

Семья братьев К. и Р. живёт зажиточно: у них добротный коттедж в хорошем районе города. Чем занимается мать, неизвестно. Дядя раньше имел бизнес по продаже овощей и фруктов, но сейчас его ИП ликвидирован.

В пабликах Нижнего Тагила обсуждалось, что в дело якобы могла вмешаться диаспора. Её глава Фарух Мирзоев, руководитель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области, так комментировал ситуацию:

— Если факт будет доказан, мы не будем защищать парней, — обещал он в СМИ.

Кто возглавляет УМВД Нижнего Тагила

Больше всего вопросов у нижнетагильцев к главе нижнетагильского МВД Ибрагиму Абдулкадырову.

Ибрагим Абдулкадыров возглавляет полицию Нижнего Тагила уже пятнадцатый год и входит в топ-50 самых влиятельных людей всей Свердловской области. Его супруга Людмила Абдулкадырова руководит нижнетагильским Управлением промышленной политики и развития предпринимательства города. Сын Гаджи Абдулов — депутат гордумы и глава структур Уралвагонзавода, оперирующих десятками миллиардов бюджетных рублей.

Ибрагим Абдулкадыров. Фото © VK / МУ МВД России "Нижнетагильское"

Репутация Ибрагима Абдулкадырова небезупречна. Когда он хотел стать депутатом Госдумы XII созыва, его сняли с праймериз из-за якобы нарушений и скупки голосов. Потом проходила информация о том, что Абдулкадыров может пользоваться особняком стоимостью до 50 млн рублей у горноуральского пруда на территории закрытого посёлка Черноисточинск.

Буквально полгода назад был отменён приговор главному критику Абдулкадырова — его бывшему подчинённому Руслану Белоконному.

— У меня незадолго до увольнения произошёл конфликт с руководством — Ибрагимом Абдулкадыровым. Мне уже тогда угрожали уголовным преследованием. Я обладал следующей информацией: в начале 2000-х его родной брат, имевший криминальную кличку Абдул, проходил по убийствам и поджогам у коммерсантов, — с таким последним словом Белоконный выступил на суде. Белоконного судят за то, что он якобы подменил результаты медицинского освидетельствования. Первая инстанция приговорила его к двум годам исправительных работ, а вторая инстанция вернула на пересмотр.

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Авторы Пётр Егоров