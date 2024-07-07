В США раскрыли, почему боятся вводить санкции против нефтяных танкеров из России

В Вашингтоне не желают вводить санкции в отношении нефтяных танкеров, с помощью которых РФ якобы избегает ограничения со стороны Запада. По данным The New York Times (NYT), Белый дом боится роста цен на нефть перед выборами.

"Экономические советники в Белом доме обеспокоены тем, что это повлечёт за собой риск роста цен на нефть этим летом и повышения цен на бензин в США, что может повредить предвыборной кампании [президента США Джо] Байдена", — пишет американская газета.

По словам авторов материала, ввести санкции предложил Минфин США — там указали, что риски для нефтяного рынка минимальны. В Белом доме не согласились с предложениями казначейства. Однако спор набирает обороты, чиновники министерства выступают против главы Национального экономического совета Белого дома (NEC) Лаэл Брейнард. Предложение пока находится на рассмотрении, и, вероятно, санкции, не будут приняты быстро.