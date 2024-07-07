Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 17:34

В Запорожской области пропал свет, ожидаются перебои со связью и Интернетом

Губернатор Балицкий: В Запорожье пропал свет из-за отключения системы защиты ЛЭП

В Запорожской области на время пропал свет из-за отключения системы защиты линий электропередачи (ЛЭП). Об этом вечером в воскресенье, 7 июля, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"На линиях электропередачи Запорожской области произошло кратковременное отключение системы защиты линий, вследствие чего произошло временное отключение электроэнергии. Специалисты работают над устранением аварийной ситуации", — написал он в телеграм-канале.

По словам Балицкого, во всех медучреждениях региона было запущено резервное электроснабжение, при этом помощь оказывается в штатном режиме. Губернатор Запорожской области предупредил о возможных неполадках в работе мобильной связи и Интернета.

"Часть базовых станций переведены на резервные источники питания. Прошу всех отнестись с пониманием к временным неудобствам, связь будет, её стабильность обеспечивают специалисты Министерства цифрового развития", — добавил он.

Часть Шебекинского округа осталась без света после атаки дрона ВСУ
Часть Шебекинского округа осталась без света после атаки дрона ВСУ

Ранее 7 июля в Мелитополе Запорожской области российская ПВО сбила пять ракет РСЗО HIMARS. Осколки четырёх из них упали на севере города, в результате чего загорелась трава.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ABCDstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров