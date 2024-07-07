В Запорожской области пропал свет, ожидаются перебои со связью и Интернетом

В Запорожской области на время пропал свет из-за отключения системы защиты линий электропередачи (ЛЭП). Об этом вечером в воскресенье, 7 июля, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"На линиях электропередачи Запорожской области произошло кратковременное отключение системы защиты линий, вследствие чего произошло временное отключение электроэнергии. Специалисты работают над устранением аварийной ситуации", — написал он в телеграм-канале.

По словам Балицкого, во всех медучреждениях региона было запущено резервное электроснабжение, при этом помощь оказывается в штатном режиме. Губернатор Запорожской области предупредил о возможных неполадках в работе мобильной связи и Интернета.

"Часть базовых станций переведены на резервные источники питания. Прошу всех отнестись с пониманием к временным неудобствам, связь будет, её стабильность обеспечивают специалисты Министерства цифрового развития", — добавил он.