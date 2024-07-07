Пять ракет РСЗО HIMARS сбила система ПВО в Мелитополе

Пять ракет РСЗО HIMARS сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО) в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырёх ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы", — говорится в сообщении.

Как уточнил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, обломки упали на севере Мелитополя в районе аэропорта и в пригороде. По данным Рогова, пожар уже локализован, на месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС.