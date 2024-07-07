Пять ракет РСЗО HIMARS сбила система ПВО в Мелитополе
Пять ракет РСЗО HIMARS сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО) в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"Ракеты сбиты ПВО, однако осколки четырёх ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы", — говорится в сообщении.
Как уточнил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, обломки упали на севере Мелитополя в районе аэропорта и в пригороде. По данным Рогова, пожар уже локализован, на месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС.
Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью средства ПВО уничтожили несколько дронов над Воронежской областью. При падении обломков беспилотников произошёл пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. В границах одного из населённых пунктов района ввели режим ЧС.
ТАСС / Александр Полегенько