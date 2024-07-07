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7 июля, 11:28

Власти Воронежской области рассказали о ликвидации последствий ЧС после атаки ВСУ

Около 50 жителей трёх населённых пунктов Воронежской области находятся в ПВР

Жители Воронежской области на пути в пункт временного размещения. Обложка © Telegram / Гусев

Жители Воронежской области на пути в пункт временного размещения. Обложка © Telegram / Гусев

В Подгоренском районе Воронежской области продолжается ликвидация последствий ЧС после атаки ВСУ. Как заявил губернатор региона Александр Гусев, в пункты временного размещения из трёх населённых пунктов перевезено около 50 человек.

Жители Воронежской области в пункте временного размещения. Видео © Telegram / Гусев

"Часть граждан предпочли поехать к родственникам, остальных отвезли в ПВР — в подгоренскую школу. Там организовали питание, людям обеспечили сотовую связь с близкими, медицинскую помощь. Двух пожилых женщин убедили и доставили в больницу", — написал Гусев в телеграм-канале, призвав сохранять спокойствие и следовать рекомендациям оперативных служб.

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Напомним, ранее Гусев заявил, что минувшей ночью средства ПВО РФ уничтожили несколько дронов над Воронежской областью. При падении обломков беспилотников произошёл пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. В границах одного из населённых пунктов района ввели режим ЧС.

Никита Осипов
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