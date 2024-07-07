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7 июля, 10:58

В Краснодарском крае удалось потушить пожар на атакованной ВСУ нефтебазе

Спасатели потушили пожар на нефтебазе после вчерашней атаки ВСУ в станице Ленинградской Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"В станице Ленинградской спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июля сразу несколько топливных резервуаров подверглись атаке беспилотников в Краснодарском крае. Возгорания произошли в станицах Ленинградской и Павловской. Кроме того, в Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков дронов. Также накануне вечером сообщалось, что в Павловском районе пожар был ликвидирован.

Пожар с детонацией произошёл на складе в Воронежской области после атаки БПЛА
Пожар с детонацией произошёл на складе в Воронежской области после атаки БПЛА
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Наталья Исакова
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