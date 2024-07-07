В Петербурге организовали фестиваль, где можно провериться на ВИЧ

В Северной столице организовали фестиваль, посвящённый здоровому образу жизни, медицине и спорту. Как передаёт телеканал "Санкт-Петербург", в рамках этого мероприятия все желающие могли провериться на ВИЧ-инфекцию.

Сообщается, что цель этого мероприятия — прививать населению навыки здорового образа жизни. В месте проведения были организованы мастер-классы, спортивная зона для стритбола, бадминтона и настольного тенниса.

Помимо того, для посетителей установили мобильный пункт профилактики ВИЧ-инфекции, где любой желающий мог сдать анонимный экспресс-тест, а также бесплатно проконсультироваться с медиками. Главный врач СПб ГБУЗ ГЦОРЗП "Ювента" Марина Ипполитова заявила, что на это заболевание нужно проходить исследование всем, кто в группе риска. И в первую очередь, по её словам, это касается молодёжи, которая уже начала свою взрослую жизнь.

"Это наши граждане юные, которые завтра станут родителями, и нам очень важно, чтобы эти родители были здоровы. А ещё важно, чтобы у них родились здоровые дети", — рассказала собеседница телеканала.

Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Алексей Тишин, в свою очередь, сообщил, что это уникальный фестиваль, который позволяет популяризировать медицинские знания среди молодого поколения. Подчёркивается, что это мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.