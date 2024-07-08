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7 июля, 21:27

Базы отдыха эвакуируют из-за пожара в Туапсинском районе на Кубани

Площадь пожара в бухте Инал на Кубани растёт, ближайшие базы отдыха эвакуируют

Площадь пожара в бухте Инал на Кубани растёт, ближайшие базы отдыха эвакуируют. Обложка © Telegram / Новороссийск онлайн

Площадь пожара в бухте Инал на Кубани растёт, ближайшие базы отдыха эвакуируют. Обложка © Telegram / Новороссийск онлайн

Специалисты эвакуируют людей из баз отдыха, находящихся вблизи бухты Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко.

"Сегодня в 21:10 оператором службы 112 принята информация о возгорании на горе на 1-м участке Центрального пляжа бухты Инал. <…> Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 0,6 га. Ведутся работы по ликвидации пожара", — сообщил чиновник.

По словам Бойко, с возгоранием борются 65 человек и девять единиц техники. Сам он уже выехал на место происшествия.

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Напомним, что о пожаре в бухте Инал, находящейся в Туапсинском районе Краснодарского края, стало известно вечером 7 июля. Есть версия, что причиной возгорания послужили сигнальные ракеты, выпущенные туристами.

Оксана Попова
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