Базы отдыха эвакуируют из-за пожара в Туапсинском районе на Кубани

Специалисты эвакуируют людей из баз отдыха, находящихся вблизи бухты Инал в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко.

"Сегодня в 21:10 оператором службы 112 принята информация о возгорании на горе на 1-м участке Центрального пляжа бухты Инал. <…> Проводим эвакуацию людей из близлежащих баз отдыха. Площадь возгорания составляет 0,6 га. Ведутся работы по ликвидации пожара", — сообщил чиновник.

По словам Бойко, с возгоранием борются 65 человек и девять единиц техники. Сам он уже выехал на место происшествия.