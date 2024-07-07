Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 20:41

Выпущенная туристами сигнальная ракета спалила лес в Туапсинском районе на Кубани

Мощный лесной пожар произошёл в бухте Инал в Туапсинском районе на Кубани

Спасатели тушат серьёзный пожар в бухте Инал, находящейся в Туапсинском районе Краснодарского края. Как сообщают очевидцы, причиной возгорания послужили сигнальные ракеты, выпущенные туристами.

Мощный лесной пожар произошёл в бухте Инал в Туапсинском районе. Видео © VK / Новороссийск онлайн

По информации очевидцев, лес загорелся не самостоятельно. Есть версия, что отдыхающие запустили в воздух сигнальные ракеты, которые в итоге рухнули в лесной массив и вызвали пожар. Другие утверждают, что отдыхающие решили устроить салют на берегу моря.

В причинах происшествия предстоит разобраться специалистам. По информации краевого управления МЧС, на данный момент площадь возгорания составляет 0,3 гектара. Угрозы частным домовладениям нет.

При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли двое взрослых и подросток
При пожаре в жилом вагончике в Анапе погибли двое взрослых и подросток

Ранее неподалёку от Алушты загорелся газораспределительный узел. Есть данные, что причиной пожара стала авария. Позже пламя перекинулось на лесной массив. Площадь пожара составила не менее 4,2 тысячи квадратных метров. В нескольких населённых пунктах пришлось приостановить газоснабжение.

Обложка ©

VK / Новороссийск онлайн

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров