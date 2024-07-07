Выпущенная туристами сигнальная ракета спалила лес в Туапсинском районе на Кубани
Мощный лесной пожар произошёл в бухте Инал в Туапсинском районе на Кубани
Спасатели тушат серьёзный пожар в бухте Инал, находящейся в Туапсинском районе Краснодарского края. Как сообщают очевидцы, причиной возгорания послужили сигнальные ракеты, выпущенные туристами.
Мощный лесной пожар произошёл в бухте Инал в Туапсинском районе. Видео © VK / Новороссийск онлайн
По информации очевидцев, лес загорелся не самостоятельно. Есть версия, что отдыхающие запустили в воздух сигнальные ракеты, которые в итоге рухнули в лесной массив и вызвали пожар. Другие утверждают, что отдыхающие решили устроить салют на берегу моря.
В причинах происшествия предстоит разобраться специалистам. По информации краевого управления МЧС, на данный момент площадь возгорания составляет 0,3 гектара. Угрозы частным домовладениям нет.
Ранее неподалёку от Алушты загорелся газораспределительный узел. Есть данные, что причиной пожара стала авария. Позже пламя перекинулось на лесной массив. Площадь пожара составила не менее 4,2 тысячи квадратных метров. В нескольких населённых пунктах пришлось приостановить газоснабжение.
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