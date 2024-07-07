Выпущенная туристами сигнальная ракета спалила лес в Туапсинском районе на Кубани

По информации очевидцев, лес загорелся не самостоятельно. Есть версия, что отдыхающие запустили в воздух сигнальные ракеты, которые в итоге рухнули в лесной массив и вызвали пожар. Другие утверждают, что отдыхающие решили устроить салют на берегу моря.