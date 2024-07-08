Появились редкие кадры испытаний бетонобойных бомб для Су-30СМ2

Истребитель Су-30СМ2 внешне неотличим от своего предшественника Су-30СМ, однако на этой боевой машине по сравнению с другой дальность обнаружения цели увеличена в два раза. Главный конструктор программы Су-30 Олег Панков в беседе с корреспондентом телеканала "Звезда" также рассказал, что новый самолёт оснащён ещё и новым вооружением.

По его словам, на Су-30СМ2 применено интегрированное оружие большой дальности. Он уточнил, что в него входит практически всё, что сейчас имеют Вооружённые силы РФ.

Кадры испытаний бетонобойных бомб Су-30СМ2. Видео © Zvezdanews

Помимо того, в распоряжении телеканала оказались редкие кадры испытаний новых бетонобойных бомб, сброшенных с этого истребителя. На видео можно увидеть, как они спускаются на парашюте и потом стремительно "вгрызаются" в землю. Стоит отметить, что эти снаряды не взрываются сразу после падения — сначала бомбы уходят под землю, а затем детонируют спустя несколько секунд.