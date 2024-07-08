Эксперт Кабанов заявил, что любовь к языку начинается с образования

Недавно российское правительство решило определить, какие иностранные слова и в каком соотношении использовать не стоит, чтобы не злоупотреблять заимствованиями из других языков. В связи с этим председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил, что богатейший русский язык, к сожалению, беднеет.

Он заявил, что молодое поколение использует родной язык примитивно, как и остальное информационное пространство. Можно наблюдать его заполнение упрощёнными словами, выражениями и фразами с Запада.

"Но вопрос заключается в том, что если мы хотим сделать наш язык богаче, то начинать надо с образования. И вопрос в том, что любовь к языку не привить так просто: взяли и отрегулировали", — подчеркнул эксперт.

Также собеседник "Комсомолки" предположил, что под регулирование, вероятно, попадут слова, пришедшие к нам из-за рубежа, которые вытесняют русские. По его словам, документы должны быть понятны любому человеку, который хочет его прочесть, а он может не знать, например, что такое KPI.

"Но как эту глобальную, важную задачу решить, кроме как образованием, мне непонятно", — заключил Кабанов.