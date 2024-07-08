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8 июля, 02:35

Муж Харрис заболел ковидом после того, как посмотрел салют вместе с Байденом

Муж вице-президента США Харрис заразился коронавирусом после общения с Байденом

Супруг вице-президента Соединённых Штатов Камалы Харрис Дуглас Эмхофф заразился коронавирусом. Как передаёт телеканал CNN со ссылкой на его пресс-службу, муж политического деятеля сдал положительный тест на CoViD-19 после того, как у него проявились лёгкие симптомы.

Помимо того, сама Камала Харрис тоже сдала тест на это заболевание, признаков которого у неё не было. Сообщается, что результаты оказались отрицательными.

В то же время журналисты рассказали, что на праздновании Дня независимости США, который прошёл в минувший четверг, 4 июля, вице-президентская чета присутствовала в Белом доме. Там они стояли на балконе вместе с действующим американским лидером Джо Байденом и его женой Джилл Байден и наблюдали за праздничным салютом.

СМИ нашли косвенное подтверждение страшной болезни Байдена
СМИ нашли косвенное подтверждение страшной болезни Байдена

Ранее Life.ru писал, что лидеров европейских стран поразил Джо Байден на саммите G7 в Италии, но не в хорошем смысле. Зарубежные средства массовой информации заявили, что представители государств были ошеломлены тем, насколько за год постарел президент Соединённых Штатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Алексей Соловьёв
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