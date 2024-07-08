Муж Харрис заболел ковидом после того, как посмотрел салют вместе с Байденом

Супруг вице-президента Соединённых Штатов Камалы Харрис Дуглас Эмхофф заразился коронавирусом. Как передаёт телеканал CNN со ссылкой на его пресс-службу, муж политического деятеля сдал положительный тест на CoViD-19 после того, как у него проявились лёгкие симптомы.

Помимо того, сама Камала Харрис тоже сдала тест на это заболевание, признаков которого у неё не было. Сообщается, что результаты оказались отрицательными.

В то же время журналисты рассказали, что на праздновании Дня независимости США, который прошёл в минувший четверг, 4 июля, вице-президентская чета присутствовала в Белом доме. Там они стояли на балконе вместе с действующим американским лидером Джо Байденом и его женой Джилл Байден и наблюдали за праздничным салютом.