В США уволили ведущую, взявшую интервью у Байдена по вопросам из Белого дома
Радио WURD уволило ведущую за интервью с Байденом по вопросам из Белого дома
Президент США Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer
Позиционирующая себя как независимое СМИ американская радиостанция WURD уволила по соглашению сторон радиоведущую Андреа Лоуфул-Сандерс. Представители радио на своём сайте сообщили, что причиной этому послужило интервью с действующим президентом США Джо Байденом, которое она взяла у него по заранее согласованным с Белым домом вопросам.
Пресс-служба средства массовой информации сообщила, что Лоуфул-Сандерс без уведомления, консультаций или сотрудничества с руководством станции организовала первое после теледебатов интервью с Байденом. Также они рассказали, что этот материал включал в себя заранее подготовленные вопросы, которые ей предоставили сотрудники офиса американского президента. Это, по их словам, нарушает практику радио WURD, которое позиционирует себя как независимое СМИ.
"В связи с этим Лоуфул-Сандерс и радиостанция WURD договорились о немедленном прекращении трудовых отношений по взаимному соглашению сторон", — сообщает пресс-служба радиостанции.
Помимо того, на радио подчеркнули, что они не являются "рупором для администрации 46-го главы Соединённых Штатов или для кого-то другого". Также там пообещали пересмотреть свою политику, чтобы укрепить доверие слушателей.
Ранее Life.ru писал, что Байден в интервью другому американскому средству массовой информации озвучил условие, при котором он, возможно, выйдет из предвыборной гонки. По его словам, этому поспособствует только божественное вмешательство.