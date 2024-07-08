В США уволили ведущую, взявшую интервью у Байдена по вопросам из Белого дома

Позиционирующая себя как независимое СМИ американская радиостанция WURD уволила по соглашению сторон радиоведущую Андреа Лоуфул-Сандерс. Представители радио на своём сайте сообщили, что причиной этому послужило интервью с действующим президентом США Джо Байденом, которое она взяла у него по заранее согласованным с Белым домом вопросам.

Пресс-служба средства массовой информации сообщила, что Лоуфул-Сандерс без уведомления, консультаций или сотрудничества с руководством станции организовала первое после теледебатов интервью с Байденом. Также они рассказали, что этот материал включал в себя заранее подготовленные вопросы, которые ей предоставили сотрудники офиса американского президента. Это, по их словам, нарушает практику радио WURD, которое позиционирует себя как независимое СМИ.

"В связи с этим Лоуфул-Сандерс и радиостанция WURD договорились о немедленном прекращении трудовых отношений по взаимному соглашению сторон", — сообщает пресс-служба радиостанции.

Помимо того, на радио подчеркнули, что они не являются "рупором для администрации 46-го главы Соединённых Штатов или для кого-то другого". Также там пообещали пересмотреть свою политику, чтобы укрепить доверие слушателей.