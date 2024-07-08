Суд восстановил адвокатский статус защитника из дела Голунова Алексея Коврижкина

Защитнику Алексею Коврижкину, который представлял интересы бывшего полицейского Игоря Ляховца в деле журналиста Ивана Голунова, вернули адвокатский статус. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы.

"Иск Коврижкина А. Д. к негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата города Москвы" удовлетворить", — указано в базе суда.