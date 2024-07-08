Суд восстановил адвокатский статус защитника из дела Голунова Алексея Коврижкина
Защитнику Алексею Коврижкину, который представлял интересы бывшего полицейского Игоря Ляховца в деле журналиста Ивана Голунова, вернули адвокатский статус. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы.
"Иск Коврижкина А. Д. к негосударственной некоммерческой организации "Адвокатская палата города Москвы" удовлетворить", — указано в базе суда.
По информации ТАСС, в данном иске Коврижкин требовал признать недействительными решения, в соответствии с которыми он был лишён статуса адвоката.
Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года. Его заподозрили в попытке сбыта наркотиков. Во время обыска у журналиста были обнаружены метилэфедрон и кокаин. Сам Голунов утверждал, что запрещённое вещество ему подбросили. Позже его версия подтвердилась, журналиста признали потерпевшим. В 2022 году Голунов выиграл суд против МВД РФ и получил 1,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.
Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen