Путин в поздравлении с 50-летием начала строительства БАМа подчеркнул важность магистрали

Президент РФ Владимир Путин выразил поздравления участникам праздничных мероприятий, посвящённых 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Глава государства отметил, что в ближайшее время планируется продолжить модернизацию БАМа и Транссибирской магистрали. Телеграмму с поздравлениями опубликовали на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 50-летием начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали... Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали. И потому на повестке дня — дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры", — говорится в поздравлении.

В разных городах России проходят спортивные и культурные мероприятия, приуроченные к этой важной дате. Благодаря БАМу на свет появилось множество населённых пунктов, которые заселили отважные граждане.

"БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надёжный транспортный маршрут для всей Евразии", — отметил российский лидер.