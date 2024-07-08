Путин в поздравлении с 50-летием начала строительства БАМа подчеркнул важность магистрали
Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа
Президент РФ Владимир Путин выразил поздравления участникам праздничных мероприятий, посвящённых 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Глава государства отметил, что в ближайшее время планируется продолжить модернизацию БАМа и Транссибирской магистрали. Телеграмму с поздравлениями опубликовали на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с большой, знаменательной датой — 50-летием начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали... Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали. И потому на повестке дня — дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры", — говорится в поздравлении.
В разных городах России проходят спортивные и культурные мероприятия, приуроченные к этой важной дате. Благодаря БАМу на свет появилось множество населённых пунктов, которые заселили отважные граждане.
"БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надёжный транспортный маршрут для всей Евразии", — отметил российский лидер.
Ранее Владимир Путин обращался к россиянам и говорил, что у властей есть задолженность перед жителями населённых пунктов, расположенных вблизи Байкало-Амурской магистрали. Он пообещал, что качество жизни бамовцев поднимется в будущем.
ТАСС / Рюмин Александр