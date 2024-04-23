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23 апреля, 16:40

Путин: У властей есть "большая задолженность" перед жителями городов БАМа

У властей есть задолженность перед жителями населённых пунктов, расположенных вблизи Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В будущем их качество жизни должно улучшиться, сказал президент РФ Владимир Путин на мероприятии в Кремле в честь 50-летия транспортной артерии.

"Особое внимание будем уделять повышению качества жизни людей в населённых пунктах, завязанных на БАМе, в том числе на основе проработанных мастер-планов получат долгосрочное развитие опорные точки, столицы БАМа — Тында и Северобайкальск. У нас здесь большая задолженность перед людьми", — пообещал глава государства.

Накануне он отметил, что во время строительства магистрали рабочие жили во времянках и бараках. По словам президента, на современных этапах модернизации такого быть не должно.

Путин: Нынешний разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу
Путин: Нынешний разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин провёл встречу с ветеранами – строителями БАМа в рамках празднования 50-летия этой железнодорожной артерии. В начале своего выступления российский лидер отметил, что в настоящее время в реконструкции БАМа участвуют строители из Азербайджана, а также призвал все страны присоединиться к развитию транспортного коридора Север – Юг.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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