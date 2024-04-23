Путин: У властей есть "большая задолженность" перед жителями городов БАМа

У властей есть задолженность перед жителями населённых пунктов, расположенных вблизи Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В будущем их качество жизни должно улучшиться, сказал президент РФ Владимир Путин на мероприятии в Кремле в честь 50-летия транспортной артерии.

"Особое внимание будем уделять повышению качества жизни людей в населённых пунктах, завязанных на БАМе, в том числе на основе проработанных мастер-планов получат долгосрочное развитие опорные точки, столицы БАМа — Тында и Северобайкальск. У нас здесь большая задолженность перед людьми", — пообещал глава государства.

Накануне он отметил, что во время строительства магистрали рабочие жили во времянках и бараках. По словам президента, на современных этапах модернизации такого быть не должно.