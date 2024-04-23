Путин: У властей есть "большая задолженность" перед жителями городов БАМа
У властей есть задолженность перед жителями населённых пунктов, расположенных вблизи Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В будущем их качество жизни должно улучшиться, сказал президент РФ Владимир Путин на мероприятии в Кремле в честь 50-летия транспортной артерии.
"Особое внимание будем уделять повышению качества жизни людей в населённых пунктах, завязанных на БАМе, в том числе на основе проработанных мастер-планов получат долгосрочное развитие опорные точки, столицы БАМа — Тында и Северобайкальск. У нас здесь большая задолженность перед людьми", — пообещал глава государства.
Накануне он отметил, что во время строительства магистрали рабочие жили во времянках и бараках. По словам президента, на современных этапах модернизации такого быть не должно.
Ранее Life.ru рассказывал, что Путин провёл встречу с ветеранами – строителями БАМа в рамках празднования 50-летия этой железнодорожной артерии. В начале своего выступления российский лидер отметил, что в настоящее время в реконструкции БАМа участвуют строители из Азербайджана, а также призвал все страны присоединиться к развитию транспортного коридора Север – Юг.
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