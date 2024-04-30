Политолог объяснил важность ускоренной модернизации БАМа для могущества России Политолог Абзалов — о развитии БАМа: Будущее за тем, кто управляет ресурсами 30 апреля, 12:51 Политолог Дмитрий Абзалов объяснил значение модернизации БАМа. Видео © VK / "Дайте сказать!"

Российские власти сделали верную ставку на проект по дальнейшему развитию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, так как уже сегодня не хватает пропускной способности дорог, при том что центр торговли давно сместился в Азию. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире нового выпуска "Дайте сказать!".

Политолог Дмитрий Абзалов объяснил значение модернизации БАМа. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Если у вас магистраль была бы не востребована, у вас бы там не было пробок для начала. А у нас там всё стоит. У нас там выбор происходит, что перевозить туда, в это направление. Также Китай туда гонит просто эшелонами поезда колоссальные", — отметил эксперт.

Он напомнил, что ещё до начала спецоперации основная торговая активность сместилась в Юго-Восточную Азию, где сейчас производится значительная часть мирового ВВП. Рынки Индии и Китая стали максимально интересны для российских компаний, продолжил Абзалов. Политолог подчеркнул, что модернизация железнодорожных магистралей — это очередной шаг и в развитии газо- и нефтеторговли с ориентировкой на азиатские страны. В частности, нужно тянуть в Азию трубу или создавать СПГ-терминалы.

"Надо СПГ-терминалы строить, потому что СПГ-терминал ни к чему не привязывается. Куда хотим, туда СПГ и гоним. А для этого необходимы технологии. Вот надо свои разрабатывать, кооперироваться с Китаем, строить у них эти терминалы или как бы к действующим подобраться. Потому что будущее за тем, кто управляет ресурсами", — пояснил Абзалов.

Он добавил, что модернизация БАМа и Транссиба потянет за собой развитие всей прилегающей инфраструктуры, не только связанной с поставками энергоносителей за рубеж, а значит, денежные вливания в дорожные проекты себя оправдают.

Полную версию передачи "Дайте сказать!" с участием Дмитрия Абзалова смотрите по ссылке.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия планирует ускоренно модернизировать Байкало-Амурскую (БАМ) и Транссибирскую магистрали. По словам главы государства, необходимо расширить узкие участки этих дорог, а также проложить вторые пути вдоль существующего полотна. Это потребует возведения около 300 объектов инфраструктуры, в том числе моста через Амур и дублёра Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, добавил президент. Путин подчеркнул, что модернизация БАМа даст толчок развитию промышленности, туризма, социальных объектов в восточных регионах страны. Объём перевозок на данном участке железных дорог должен достичь 270 миллионов тонн в год уже через 10 лет.

Авторы Татьяна Миссуми