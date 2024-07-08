Врач назвала страшные последствия недостатка жировой ткани в организме
Врач Павлова: При недостатке жировой ткани у человека развивается остеопороз
Избыточный вес является серьёзной проблемой, однако недостаток жировой ткани в организме тоже может привести к не менее опасным заболеваниям. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
"В жировой ткани происходит синтез огромного количества жизненно важных веществ. Например, некоторые из них способствуют развитию воспалений, а другие, наоборот, подавляют их. Поэтому, что при избытке, что при недостатке, мы будем иметь проблемы с иммунной системой", — пояснила врач.
Как отметила специалист, достаточное количество жировой ткани помогает сохранять постоянную температуру тела для обогрева и защиты внутренних органов. В случае когда её не хватает, у человека повышается риск развития остеопороза. При этом, согласно норме, в теле женщины всё же должно быть не более 31% жира, а в организме мужчины — максимум 24%.
Набирать жировую массу тоже непросто. Ведь накопление трансжиров, которые в избытке содержатся в кондитерских изделиях, чревато скорым развитием проблем со здоровьем. Намного лучше, если в рационе преобладают жирные сорта мяса, сыры, качественные полуфабрикаты, рыба, оливковое масло, а также орехи, подытожила специалист.
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