В Подмосковье велосипедист сбил маленькую девочку и просто уехал

В подмосковной Балашихе велосипедист на полной скорости сбил ребёнка, но, вместо того чтобы оказать помощь пострадавшей девочке, просто уехал. По данным SHOT, инцидент произошёл в парке "Пехорка" вечером 7 июля. Мужчина нёсся по дороге, петляя между прохожими.

Момент наезда на восьмилетнюю девочку в Балашихе. Видео © SHOT

Восьмилетняя девочка гуляла там с мамой и её подругой. Как только с виновником попытались заговорить, он вскочил на своего "коня" и просто умчался вдаль. От переломов ребёнка спасла большая мягкая игрушка, которую он нёс в руках. Полиция начала проверку, мужчину ищут.