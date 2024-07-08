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8 июля, 08:03

В Подмосковье велосипедист сбил маленькую девочку и просто уехал

В подмосковной Балашихе велосипедист на полной скорости сбил ребёнка, но, вместо того чтобы оказать помощь пострадавшей девочке, просто уехал. По данным SHOT, инцидент произошёл в парке "Пехорка" вечером 7 июля. Мужчина нёсся по дороге, петляя между прохожими.

Момент наезда на восьмилетнюю девочку в Балашихе. Видео © SHOT

Восьмилетняя девочка гуляла там с мамой и её подругой. Как только с виновником попытались заговорить, он вскочил на своего "коня" и просто умчался вдаль. От переломов ребёнка спасла большая мягкая игрушка, которую он нёс в руках. Полиция начала проверку, мужчину ищут.

Мужчина, ударивший ребёнка на самокате в Татарстане, оказался его же отцом
Мужчина, ударивший ребёнка на самокате в Татарстане, оказался его же отцом

Ранее в Москве подросток проломил череп пятилетней девочке самокатом. В тот момент он спускался с рампы в скейт-парке. Life.ru показывал страшный момент удара. Ребёнка доставили в реанимацию.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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