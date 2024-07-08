В Дагестане замедляют WhatsApp из-за призывов к экстремистским действиям
В Дагестане профильные ведомства в рамках антитеррористической деятельности замедляют работу WhatsApp, так как администрация мессенджера игнорирует требования ограничивать распространение призывов к участию в экстремистских акциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Администрации WhatsApp направлялись требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но они были проигнорированы", — указал собеседник агентства.
Жители республики уже отметили, что примерно с 13:00 мск 7 июля мессенджер работает с перебоями, а сообщения отправляются с большой задержкой.
Ранее Life.ru рассказывал, что Роскомнадзор обнаружил в Интернете десять кинофильмов, в которых присутствуют признаки экстремизма, дискредитации ВС РФ, призывы к насильственным действиям и иные нарушения российских законов.
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