В Дагестане замедляют WhatsApp из-за призывов к экстремистским действиям

В Дагестане профильные ведомства в рамках антитеррористической деятельности замедляют работу WhatsApp, так как администрация мессенджера игнорирует требования ограничивать распространение призывов к участию в экстремистских акциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Администрации WhatsApp направлялись требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но они были проигнорированы", — указал собеседник агентства.

Жители республики уже отметили, что примерно с 13:00 мск 7 июля мессенджер работает с перебоями, а сообщения отправляются с большой задержкой.