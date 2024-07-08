Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву для обсуждения перспектив вступления Украины в НАТО. Об этом сообщил замглавы МИД Польши Анджей Шейна.
"Это важный визит. Он связан с саммитом НАТО и решениями об изменении стратегии альянса, поддержке Украины", — заявил он.
При этом Шейна добавил, что вопрос членства Киева, "вероятнее всего, не будет сейчас решён", однако он анонсировал очередной "решительный сигнал" о том, что Запад не уходит с пути вступления Украины в НАТО.
А ранее СМИ узнали, что Зеленский готовится к ослаблению поддержки Украины со стороны Запада на фоне грядущих президентских выборов в США. По мере приближения даты голосования киевские власти и страны – члены НАТО готовятся к тому, что европейское и американское руководство "может с меньшим энтузиазмом" отнестись к помощи ВСУ.