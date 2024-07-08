Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву для обсуждения перспектив вступления Украины в НАТО. Об этом сообщил замглавы МИД Польши Анджей Шейна.

"Это важный визит. Он связан с саммитом НАТО и решениями об изменении стратегии альянса, поддержке Украины", — заявил он.

При этом Шейна добавил, что вопрос членства Киева, "вероятнее всего, не будет сейчас решён", однако он анонсировал очередной "решительный сигнал" о том, что Запад не уходит с пути вступления Украины в НАТО.