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8 июля, 08:16

Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Варшаву для обсуждения перспектив вступления Украины в НАТО. Об этом сообщил замглавы МИД Польши Анджей Шейна.

"Это важный визит. Он связан с саммитом НАТО и решениями об изменении стратегии альянса, поддержке Украины", — заявил он.

При этом Шейна добавил, что вопрос членства Киева, "вероятнее всего, не будет сейчас решён", однако он анонсировал очередной "решительный сигнал" о том, что Запад не уходит с пути вступления Украины в НАТО.

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А ранее СМИ узнали, что Зеленский готовится к ослаблению поддержки Украины со стороны Запада на фоне грядущих президентских выборов в США. По мере приближения даты голосования киевские власти и страны – члены НАТО готовятся к тому, что европейское и американское руководство "может с меньшим энтузиазмом" отнестись к помощи ВСУ.

Александра Вишнякова
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