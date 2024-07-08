Без резких движений: ЦБ и Life.ru объясняют, как вернуть деньги, переведённые по ошибке

Сегодня перевод денег с карты на карту занимает меньше минуты. Достаточно нажать несколько кнопок — и средства мгновенно перечислятся на счёт другого человека. Однако иногда в спешке есть риск ошибиться и ввести некоторые цифры номера телефона или карты неправильно, отослав деньги незнакомцу. Можно ли исправить ошибку и как это сделать, эксклюзивно для Life.ru рассказали в Центробанке РФ.

Если денежный перевод осуществлялся по номеру телефона, можно попытаться связаться с получателем и объяснить ситуацию. Главное, постараться убедить человека, что с ним общается не мошенник, и предложить оформить отмену платежа через приложение банка. В противном случае возвращать утраченные по ошибке средства придётся через суд, так как отказ в возврате чужих денег по закону считается необоснованным обогащением.

Способы возврата средств, отправленных по ошибке по номеру телефона. Фото © По информации ГУ Банка России по ЦФО

Немного другая схема возврата средств при ошибочном переводе по номеру карты или счёта. Так как отследить в данном случае получателя невозможно, нужно сразу же обращаться в свой банк и объяснять ситуацию, пока операция ещё не была проведена. Если же с момента отправки прошло большое количество времени, придётся написать заявку на возврат платежа. Однако и в этом случае банк не всегда в силах помочь. Поэтому при переводах через приложение лучше внимательно перепроверять все данные.

Способы возврата средств, отправленных по ошибке по номеру карты или счёта. Фото © По информации ГУ Банка России по ЦФО