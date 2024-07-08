"Серьёзная проблема": В НАТО задумали увеличить число боеспособных бригад для "защиты от России"

Лидерам стран, входящих в Североатлантический альянс, на предстоящем саммите предложат создать до 50 дополнительных бригад якобы для "защиты от России". Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

"НАТО понадобится между 35 и 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать новые планы по защите от нападения со стороны России", — говорится в публикации.

Источник агентства отмечает, что бригада состоит из трёх-семи тысяч бойцов, поэтому создание дополнительных подразделений станет "серьёзной проблемой" для НАТО. Откуда страны альянса возьмут дополнительный персонал, пока неизвестно. Не исключено, что войска могут быть переброшены из других частей или же могут быть набраны новые военнослужащие.

Ожидается, что соответствующие вопросы будут обсуждаться на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдёт с 9 по 11 июля. В НАТО заявили, что там уже определили подробные требования к войскам и вооружению, необходимым для защиты стран альянса.