Московский зоопарк в День любви и верности рассказал о самых крепких семьях в животном мире
Московский зоопарк в День семьи рассказал о крепком союзе сумчатых летяг
В Московском зоопарке в День любви и верности показали семьи животных. Обложка © Telegram / Moscowzoo_official
В честь Дня любви, семьи и верности, который ежегодно празднуется в России 8 июля, Московский зоопарк рассказал о самых крепких семьях животного мира, которые в том числе проживают на территории зверинца. Публикация появилась в официальном телеграм-канале учреждения.
В Московском зоопарке в День любви и верности показали семьи животных. Видео © Telegram / Moscowzoo_official
На данный момент на территории Московского зоопарка проживает более тысячи различных видов. Некоторые привыкли к одиночному образу жизни, другие же предпочитают жить большим семейством. К первым относятся китоглавы, гигантские муравьеды, белые медведи, многие дикие кошки, а ко вторым — капибары, кошачьи лемуры, кенгуру (валлаби) Беннета, а также миниатюрные сумчатые летяги, которых иначе называют сахарными поссумами. Представить последних вдали от своей семьи попросту невозможно. Даже во время ночёвки они по привычке сбиваются тесным клубком в домике — так отдыхать и тепло, и нестрашно.
Удивительное миролюбие поссумы проявляют и во время трапезы. Кормёжка в зоопарке, например, всегда проходит без драк. Особи умеют делиться друг с другом и договариваться о том, кто и сколько съест. Ещё одна интересная особенность летяг — избирательность в выборе партнёра. Если посаженные в один вольер самец с самкой сразу же не поладили, существует риск потери всего потомства, так как родители, скорее всего, откажутся находиться друг с другом в одном домике и будут расходиться в разные стороны.
Однако если самец и самка поссума понравились друг другу, то образовавшаяся пара сумеет произвести на свет и вырастить сильных и крепких детёнышей. Летяги становятся необычайно заботливыми родителями: катают малышей на спине и помогают исследовать окружающий мир по мере их взросления.
"Также глава семейства подаёт сигнал, чтобы вся большая семья выходила гулять по вольеру, есть и охотиться на насекомых. Из домика на прогулку он выходит последним. Когда все вернутся назад, самец располагается ближе всех к входу, прикрывая семью от возможных опасностей", — добавили в зоопарке.
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля с 2008 года и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен как праздник указом президента от 28 июня 2022 года.
Ранее Life.ru рассказал, как поживает детёныш капибары, которого не так давно передали из Московского зоопарка Белгороду. Малыш по имени Рудольф находится в новом вольере уже больше месяца и хорошо себя чувствует.