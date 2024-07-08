Московский зоопарк в День любви и верности рассказал о самых крепких семьях в животном мире

В честь Дня любви, семьи и верности, который ежегодно празднуется в России 8 июля, Московский зоопарк рассказал о самых крепких семьях животного мира, которые в том числе проживают на территории зверинца. Публикация появилась в официальном телеграм-канале учреждения.

В Московском зоопарке в День любви и верности показали семьи животных. Видео © Telegram / Moscowzoo_official

На данный момент на территории Московского зоопарка проживает более тысячи различных видов. Некоторые привыкли к одиночному образу жизни, другие же предпочитают жить большим семейством. К первым относятся китоглавы, гигантские муравьеды, белые медведи, многие дикие кошки, а ко вторым — капибары, кошачьи лемуры, кенгуру (валлаби) Беннета, а также миниатюрные сумчатые летяги, которых иначе называют сахарными поссумами. Представить последних вдали от своей семьи попросту невозможно. Даже во время ночёвки они по привычке сбиваются тесным клубком в домике — так отдыхать и тепло, и нестрашно.

Удивительное миролюбие поссумы проявляют и во время трапезы. Кормёжка в зоопарке, например, всегда проходит без драк. Особи умеют делиться друг с другом и договариваться о том, кто и сколько съест. Ещё одна интересная особенность летяг — избирательность в выборе партнёра. Если посаженные в один вольер самец с самкой сразу же не поладили, существует риск потери всего потомства, так как родители, скорее всего, откажутся находиться друг с другом в одном домике и будут расходиться в разные стороны.

Однако если самец и самка поссума понравились друг другу, то образовавшаяся пара сумеет произвести на свет и вырастить сильных и крепких детёнышей. Летяги становятся необычайно заботливыми родителями: катают малышей на спине и помогают исследовать окружающий мир по мере их взросления.

"Также глава семейства подаёт сигнал, чтобы вся большая семья выходила гулять по вольеру, есть и охотиться на насекомых. Из домика на прогулку он выходит последним. Когда все вернутся назад, самец располагается ближе всех к входу, прикрывая семью от возможных опасностей", — добавили в зоопарке.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля с 2008 года и приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Официально установлен как праздник указом президента от 28 июня 2022 года.