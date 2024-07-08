В Подмосковье подросток расстрелял 6-летнего мальчика косточками от ягод

В подмосковной Сходне 11-летний мальчик расстрелял во дворе шестилетнего ребёнка косточками от ягод из пневматического пистолета. Мать пострадавшего написала заявление в полицию, проводится проверка, сообщает SHOT.

Днём, 7 июля, школьник нарвал ягод, зарядил косточки в пистолет и пошёл гулять. На своём пути он встретил шестилетнего малыша и захотел опробовать на нём свою личную разработку. Подросток разрядил в мальчика целый магазин.

На плач ребёнка выбежала его мать и обнаружила синяки на теле сына. Женщина рассказала, что они находились в гостях и уже собирались уезжать, когда всё случилось. У обидчика своего ребёнка она взяла телефон его родителей, но те извиняться не стали. Тогда неудовлетворённая мать обратилась в полицию, сотрудники проводят проверку.