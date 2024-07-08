В Башкирии пенсионер на внедорожнике задавил трёхлетнего внука, ребёнок в коме
Mash Batash: В Башкирии пенсионер задавил внука, пытаясь припарковать машину
В Башкирии 70-летний пенсионер на внедорожнике задавил трёхлетнего внука. Как сообщает Mash Batash, трагедия разыгралась в селе Райманово Туймазинского района республики.
По данным телеграм-канала, пожилой мужчина за рулём "рено-дастер" во дворе собственного дома сдавал назад и не заметил внука. Получилось, что он придавил малыша прямо к дому. Пострадавшего мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у него ушиб лёгкого и перелом бедра. Кроме того, у ребёнка произошло кровоизлияние в мозг. Сейчас он в коме и подключён к аппарату ИВЛ.
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Life.ru