В Башкирии пенсионер на внедорожнике задавил трёхлетнего внука, ребёнок в коме

По данным телеграм-канала, пожилой мужчина за рулём "рено-дастер" во дворе собственного дома сдавал назад и не заметил внука. Получилось, что он придавил малыша прямо к дому. Пострадавшего мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у него ушиб лёгкого и перелом бедра. Кроме того, у ребёнка произошло кровоизлияние в мозг. Сейчас он в коме и подключён к аппарату ИВЛ.