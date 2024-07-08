На Лондонском аукционе хотят продать "бесценную" шашку Николая II

На аукционе в Лондоне 13 июля будет представлен крайне редкий и исторически ценный лот — шашка последнего российского императора Николая II. Как оказалось, культура отмены не действует на антикварном рынке. За оружие, принадлежавшее монарху, по мнению экспертов, заплатят баснословную сумму, пишет kp.ru.

Шашка, принадлежавшая императору Николаю II. Фото © kp.ru / Сергей Талантов

Императорская реликвия попала в руки организаторов английского аукциона во впечатляющем состоянии. Оправа шашки изготовлена из железа и кости, а также инкрустирована золотом. На сам клинок при помощи драгоценных металлов нанесены надписи на арабском языке. Общая стоимость тонкой работы, по мнению экспертов, должна составить не менее 2,4 миллиона фунтов стерлингов (около 270 миллионов рублей).

Шашка, принадлежавшая императору Николаю II. Фото © Kp.ru / Сергей Талантов

Как сообщается, принять участие в грядущем аукционе сможет любой желающий независимо от страны проживания. Примечательно, что это второй предмет императорского оружия в частном собрании. Ранее было известно только о шашке, принадлежавшей императору Александру III. Исследователь кавказского оружия Сергей Талантов считает, что с исторической точки зрения шашка бесценна.

"Вопрос оценки предметов такого уровня исторической значимости достаточно сложный. По каким критериям можно оценить уникальный предмет? С чем сравнивать стоимость этой шашки? Как исторический памятник и реликвия Дома Романовых — она бесценна. Как предмет на антикварном рынке в моменте — покажет сумма ухода", — сказал эксперт.