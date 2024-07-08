Зрители нашли в "Служебном романе" забавный киноляп с Верочкой

Зрители обнаружили забавный киноляп в советской киноленте "Служебный роман" режиссёра Эльдара Рязанова. В центре внимания на сей раз оказалась героиня Лии Ахеджаковой — секретарша и главная модница "офиса" Верочка, сообщает РБК.

Так, в один и тот же рабочий день Верочка появилась сначала с ярким красным маникюром, а потом без него. Несоответствие можно увидеть во время сцен с преподаванием "уроков женской красоты" главной героине комедии Людмиле Калугиной, которую сыграла Алиса Фрейндлих.

Найден киноляп в фильме "Служебный роман". Скриншот © YouTube / Мосфильм

В начале обучения на ногтях Верочки можно увидеть яркий красный лак. Однако после небольшого введения в "урок" героини перемещаются в актовый зал, и в следующей сцене руки Верочки уже без маникюра.

Найден киноляп в фильме "Служебный роман". Скриншот © YouTube / Мосфильм