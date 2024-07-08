Зрители нашли в "Служебном романе" забавный киноляп с Верочкой
Зрители обнаружили забавный киноляп в советской киноленте "Служебный роман" режиссёра Эльдара Рязанова. В центре внимания на сей раз оказалась героиня Лии Ахеджаковой — секретарша и главная модница "офиса" Верочка, сообщает РБК.
Так, в один и тот же рабочий день Верочка появилась сначала с ярким красным маникюром, а потом без него. Несоответствие можно увидеть во время сцен с преподаванием "уроков женской красоты" главной героине комедии Людмиле Калугиной, которую сыграла Алиса Фрейндлих.
В начале обучения на ногтях Верочки можно увидеть яркий красный лак. Однако после небольшого введения в "урок" героини перемещаются в актовый зал, и в следующей сцене руки Верочки уже без маникюра.
До этого зрители находили и другие забавные погрешности в фильме. Например, у героини актрисы Светланы Немоляевой изменения происходят с рукояткой зонта. Конечно же, это никак не вредит рассказанной в фильме истории, но такие небольшие производственные недочёты вызывают любопытство. А ещё это хороший повод пересмотреть классику.
"Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru