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8 июля, 12:22

Зрители нашли в "Служебном романе" забавный киноляп с Верочкой

Зрители обнаружили забавный киноляп в советской киноленте "Служебный роман" режиссёра Эльдара Рязанова. В центре внимания на сей раз оказалась героиня Лии Ахеджаковой — секретарша и главная модница "офиса" Верочка, сообщает РБК.

Так, в один и тот же рабочий день Верочка появилась сначала с ярким красным маникюром, а потом без него. Несоответствие можно увидеть во время сцен с преподаванием "уроков женской красоты" главной героине комедии Людмиле Калугиной, которую сыграла Алиса Фрейндлих.

Найден киноляп в фильме "Служебный роман". Скриншот © YouTube / Мосфильм

Найден киноляп в фильме "Служебный роман". Скриншот © YouTube / Мосфильм

В начале обучения на ногтях Верочки можно увидеть яркий красный лак. Однако после небольшого введения в "урок" героини перемещаются в актовый зал, и в следующей сцене руки Верочки уже без маникюра.

Найден киноляп в фильме "Служебный роман". Скриншот © YouTube / Мосфильм

Найден киноляп в фильме "Служебный роман". Скриншот © YouTube / Мосфильм

До этого зрители находили и другие забавные погрешности в фильме. Например, у героини актрисы Светланы Немоляевой изменения происходят с рукояткой зонта. Конечно же, это никак не вредит рассказанной в фильме истории, но такие небольшие производственные недочёты вызывают любопытство. А ещё это хороший повод пересмотреть классику.

Затёрли до дыр, а всё равно просмотрели: 7 киноляпов СССР, которые вообще никто не заметил
Затёрли до дыр, а всё равно просмотрели: 7 киноляпов СССР, которые вообще никто не заметил
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"Служебный роман", режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Наталья Исакова
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